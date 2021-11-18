بث مباشر.. سائق "مقطورة" دهس طفل بعد سباق مع زميله على نقلة طوب فى الدويقة

كتب كريم صبحى

"حسبى الله ونعم الوكيل، أنا ابنى أتوجع، سواق عربية نقل دهسه عشان سباق مع سواق زميله على "نقلة طوب"، عاصم راح منى، ويوم الحادث حضني وهو رايح المدرسة كانه بيودعنى"، بهذه الكلمات بدأت والدة الطفل ضحية دهس على سائق سيارة متهور في منطقة الدويقة.

انتقل اليوم السابع، إلى مكان الواقعة في منطقة منشأة ناصر، والدته في حالة انهيار بعد فقد ابنها "عاصم " 8 سنوات على يد سائق سيارة "نقل" دهسه أثناء سيره في الشارع، وأضافت والدة الضحية : أن ابنها يوم الحادث احتضنها كأنه يودعها وقال لها "نفسى اكل كشرى ياماما".

وأشارت إلى أن أهالي المنطقة اشتكوا أكثر من مرة بسبب سائقي سيارات النقل، الذين يتسابقون على سرعة نقل "الرمل والحجارة"، بسبب خطورة ذلك على الأطفال أثناء خروجهم من المدراس، ليكون ابنى ضحية سائق متهور دهسه أثناء سيره في الطريق ، مشيرة الى أن يوم الحادث كانت في المنزل وحضر لها أبنها وأخبرها بان شقيقه "عاصم" صدمته سيارة نقل وأصيب، فأسرعت الى المكان لتتشاهد أبنها ملقى في الشارع ورفض الأهالي أن تراه بسبب بشاعة الحادث.

وطالبت والدة الضحية بالقصاص من المتهم، ليكون "عبرة للسائقين الذين يقودوا السيارات تحت تأثير المخدرات.

بينما قال جد الطفل، إن سيارات النقل في منطقة الدويقة تسير بدون لوحات معدنية، مشيرا الى أن السائق المتهم فر هاربا بعد دهس الطفل ، إلا أن الأهالي فحصوا كاميرات المراقبة حتى تم ضبط المتهم والقبض عليه.