انفجار في قاعدة عسكرية كندية يخلف جريحين

كتب: أحمد جمعة

أعلن متحدث باسم قاعدة "كوموكس" العسكرية الكندية، أن انفجارا وقع على ما يبدو في مبنى مهجور بجوار القاعدة المخصصة للبحث والإنقاذ، وخلف جريحين، وأشار المتحدث إلى أن "المبنى يقع على طريق هيريتيج واي، ويبدو أنه قيد الإنشاء"، لافتا إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن الغاز الطبيعي".

وأكدت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن انفجار كبير هز صالة بمطار "كوموكس فالي"، حيث قال شهود عيان، إنه تسبب في تساقط الحطام وتطاير الصور عن الجدران.

وهرعت فرق الدفاع المدني الكندية إلى مكان الحادث، وشرعت بعمليات البحث والتفتيش عن ضحايا محتملين.

وتعمل طواقم البحث والإنقاذ من إدارة إطفاء الجناح 19هذا الأسبوع على إجلاء السكان في "أجاسيز" بعد الانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة.