اليوم السابع
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القبض على تشكيل عصابى لسرقته مواد بناء من موقع تحت الإنشاء فى التجمع

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:11 م
القبض على تشكيل عصابى لسرقته مواد بناء من موقع تحت الإنشاء فى التجمع حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى بتهمة سرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة فى منطقة التجمع الأول.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة "نقل" قيادة أحدهم مُحمل عليها 13 شداد حديد "مختلف الأحجام"، و85 مقص معدنى.
 
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترف اثنين منهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات "محل عملهما" بأسلوب المغافلة، واستعانا بالآخرين لنقل المسروقات المستولى عليها إلى أحد المخازن.
 
وباستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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