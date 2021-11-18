الصحة: تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان تكثيف الحملات الرقابية التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، في إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على المنشآت الطبية من عيادات ومستشفيات ومراكز طبية خاصة، مؤكدا حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الحملات تتم من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وإدارة الرعاية العاجلة والحرجة وإدارة الطوارئ بوزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية، حرصا على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.