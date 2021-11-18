السفير الروسى بواشنطن: نرحب بنتائج مؤتمر جلاسجو للمناخ

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن موسكو ترحب بنتائج مؤتمر جلاسجو للمناخ (COP26).
وانتهت محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) في جلاسجو باسكتلندا، وتم الاتفاق على "ميثاق جلاسجو"، الذي وافقت عليه جميع الدول البالغ عددها 197.
وأوضح أنتونوف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس أن بلاده أرسلت أحد أكثر الوفود عددًا إلى قمة جلاسكو للمناخ، وهو ما يدحض الإدعاءات القائلة إن موسكو "تجاهلت" مؤتمر المناخ.
وأشار إلى أن موسكو تعتقد أن الانتهاء من العمل بشأن المبادئ التوجيهية من أجل تنفيذ اتفاق باريس للمناخ هو إنجاز جوهري.
السفير الروسى بواشنطن: نرحب بنتائج مؤتمر جلاسجو للمناخالخميس، 18 نوفمبر 2021 03:10 م
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف
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قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن موسكو ترحب بنتائج مؤتمر جلاسجو للمناخ (COP26).
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