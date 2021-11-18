السفير البريطاني بالقاهرة: الأمير تشارلز طلب بشكل شخصى زيارة مصر

كتب أيمن رمضان

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن الزيارة التاريخية للأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى مصر لها مغزى، وتؤكد على عمق العلاقات المصرية البريطانية، وخاصة أن مصر وطن عريق.

وأضاف السفير البريطاني خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC"، أن هناك علاقة ذهبية متميزة بين مصر وبريطانيا، مشددًا على أن هذه الزيارة تأتي من أرفع المستويات في بريطانيا.

وأكد السفير البريطاني، أنه عقب رفع اسم مصر من القائمة الحمراء للسفر، جرى اتصال هاتفي مع الأمير القصر، وطلب شخصي من الأمير أن يزور مصر فى اقرب وقت ممكن بسبب حبه واحترامه لمصر.

وأشار السفير البريطاني، إلى أن مصر ستترأس القمة العالمية للمناخ العام المقبل، وهناك ربط بين القاهرة ولندن في موضوع التغير المناخي.