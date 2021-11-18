الرئيس الجزائرى ينهى مهام 50 سفيرا وفوق العادة ومفوضا للبلاد

وكالات الأنباء

أنهى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مهام 50 سفيرا وفوق العادة ومفوضا للجزائر، ويتعلق الأمر بكل من بوعلام شبيحى، ببماكو فى مالى، مقدم بفضل بأنتناناريفو فى مدغشقر، بالاضافة إلى مرزاق بجاوي بياوندي بالكاميرون، العربي الحاج علي بأوتاوا في كندا، محـمد يرقي، بمسقط عمان - حسبما ذكر موقع "النهار" الجزائرية.

كما شملت القائمة مراد عجابي، بأنقرة (تركيا)، حميد بوكريف، ببراغ (التشيك)، محـمد بن عتو، ببرازافيل (كونغو)، ومحـمد الشريف كورطة، بموسكو (روسيا)، عبد القادر حجازي، بطرابلس (ليبيا)، توفيق ميلاط، بمدريد إسبانيا، ولوناس مقرمان، بلاهاي (هولندا)، عبد الرحمان بن قراح، بلندن (بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، بالإضافة إلى سـفيان ميموني، سفير وممثل دائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، سليمة عبد الحق، بباكو (أذربيجان)، وعبد الكريم طواهرية، بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، أحمد بوطاش، بروما (إيطاليا). محـمد بصديق، سفير وممثل دائم مساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. حسن رابحي، سفير تحت تصرف جامعة الدول العربية في منصب أمين عام مساعد، ورشيد بن لوناس، ببريتوريا (جنوب إفريقيا)، بوعلام حسان، بداكار (السينغال)، يوسف دليلش، بأكرا (غانا).

بالإضافة إلى سيد علي عبد الباري، بويندهوك (ناميبيا)، فريد بولحبال، بكمبالا (أوغندا)، زين الدين بيروك، بنجامينا (تشاد).

ومحـمد عينصر، بواقادوقو (بوركينا فاسو)، نصر الدين ساعي، بهراري (زيمبابوي)، نور الدين خندودي، بنواقشط (موريتانيا).

زيادة على محـمد بوروبة، بعمان (الأردن)، السايح قادري، بالمنامة (البحرين)، عبد القادر بن شاعة، ببغداد (العراق)، ولطيفة يحياوي، بصوفيا (بلغاريا)، أحسن كرمة، بستوكهولم (لسويد)، عبد الحميد شبشوب، ببلجراد (صربيا والمونتنيغرو).

بالإضافة إلى ذلك حسين بوصوارة، بكياف (أوكرانيا)، نوال ستوتي، بهلسنكي (فنلندا)، أحسن بوخالفة، ببكين(الصين).

ومحـمد الأمين بن الشريف، بطوكيو(اليابان)، عبد القادر عزيرية، بجاكرتا(أندونيسيا)، محـمد الأمين دراقي، بسيول (كوريا الجنوبية).

بالإضافة إلى ذلك محـمد براح، بهانوي (فيتنام )، نصر الدين ريموش، بكوالالمبور(ماليزيا)، حمزة يحي الشريف، بنيودلهي (الهند).

ولكحل بن قلعي، بإسلام آباد(باكستان)، عبد المنعم أحريز، بطهران(إيران)، مجيد بوقرة، بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، بالإضافة إلى توفيق دحماني، ببرازيليـا، غوتي بن موسات، بكراكاس (فنزويلا)، سعيد موسي، بباريس فرنسا، علي رجال، بميلانو(إيطاليا).