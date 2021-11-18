اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:03 م
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الداخلية تضبط أطنان من الأغذية الفاسدة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:00 م
الداخلية تضبط أطنان من الأغذية الفاسدة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط (1368) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها (3.6 طن "أسماك مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

 

كما أسفرت الحملات عن ضبط (2.2 طن "كبدة مُجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

 

وأسفرت كذلك عن ضبط (1.25 طن "أسماك مُدخنة رنجة" – جمبرى مُجمد) بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة .

 

ضبط أغذية فاسدة
ضبط أغذية فاسدة

 


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مواد اغذيه

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