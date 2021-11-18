التنمية المحلية توجه بسرعة تطعيم العاملين ضد كورونا لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين

كتب على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على أهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة، واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، حصول جميع العاملين بالوزارة على لقاح كورونا بعد توفير أطقم طبية بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين بالوزارة، لافتا إلى أنه تم البدء من الاثنين الماضى منع دخول أى موظف يعمل بالإدارة المحلية من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية فى حالة عدم تلقى لقاح كورونا، إنه بداية من أول ديسمبر المقبل لن يسمح لأى مواطن بدخول المصالح الحكومية بالمحافظات لإنهاء إجراءاته الا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة أرسلت أسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح بالمحافظات والتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة التقاعد الاجتماعى .