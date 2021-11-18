اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية توجه بسرعة تطعيم العاملين ضد كورونا لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:00 ص
التنمية المحلية توجه بسرعة تطعيم العاملين ضد كورونا لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين تطبيق قرار منع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
 
وشددت وزارة التنمية المحلية، على أهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة، واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.
 
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، حصول جميع العاملين بالوزارة على لقاح كورونا بعد توفير أطقم طبية بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين بالوزارة، لافتا إلى أنه تم البدء من الاثنين الماضى منع دخول أى موظف يعمل بالإدارة المحلية من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية فى حالة عدم تلقى لقاح كورونا، إنه بداية من أول ديسمبر المقبل لن يسمح لأى مواطن بدخول المصالح الحكومية بالمحافظات لإنهاء إجراءاته الا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR . 
 
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة أرسلت أسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح بالمحافظات والتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة التقاعد الاجتماعى .
 
 
 
 

منع دخول الموظفين

لقاح كورونا

فيروس كورونا

لقاحات كورونا

التنمية المحلية

المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تطبق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 02:12 م

التنمية المحلية تنشر صور منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:54 م

مدير مدرسة بطنطا يمنع دخول 3 موظفين لعدم تقديمهم إفادة بحصولهم على اللقاح

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:49 ص

رئيس الشهر العقارى يشدد على منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:12 ص

القانون يلزم موظفى الضرائب بمراعاة سرية المهنة خلال الفصل بالمنازعات

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة