اعرف مصير دجال زعم قدرته على علاج المرضى دون الحاجة لطبيب بالشرابية

كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل فى النصب على المواطنين بزعم قدرته على علاجهم من الأمراض المختلفة بمقابل مادى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية"، باتخاذ وحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين، بزعم قدرته على علاجهم من الأمراض المختلفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة، وبصحبته أحد الأشخاص وشقيقته، بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما للعلاج، وبتفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التى تدل على نشاطه الإجرامى، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل، للنصب على المواطنين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول المشرع إنه لا يوجد مادة فى قانون العقوبات تجرم السحر والشعوذة والدجل بشكل مباشر، ويتم التعامل مع هذه الجرائم بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، بأن يعاقب كل من ارتكب أعمال الدجل والشعوذة والنصب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات.

وأضاف المشرع، أنه فى حالة ثبوت أن المشعوذ مارس الجنس مع ضحاياها دون رغبتهم وتحت القوة أو باستخدام المخدر فأن القضية تتحول من جنحة نصب إلى جناية هتك عرض وقد تصل إلى جريمة اغتصاب، وتنظر أمام محكمة الجنايات وتصل العقوبة بها إلى السجن المؤبد.