استقرار حالة الطقس فى مطروح واستعدادات للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة

مطروح - حسن مشالي

قدم " تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، لاستقرار حالة الطقس، على مدينة مرسى مطروح، خلال فترة المساء، بعد أن شهدت هطول الأمطار خفيفة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تراجع حركة المواطنين في الشوارع، وحالة الهدوء، خاصة مع إغلاق المحال التجارية في مواعيدها الشتوية المحددة، حيث تشهد حاليا مناطق، متفرقة بمدن المحافظة، طقسا معتدلا سجلت خلاله درجات الحرارة 20 درجة مئوية، مع عدم سقوط الأمطار.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.