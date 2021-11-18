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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على "صحراوى بنى سويف"

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:18 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على "صحراوى بنى سويف" إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 10 أشخاص مساء الخميس في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب بوابة بنى سويف بنحو 10 كيلو اتجاه محافظة المنيا.
 
تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق بنى سويف، وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى، كلا من: دكتورة رشاد عبد الحافظ 52 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفى عثمان محمد 41 سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة، عبدالرحمن مصطفى عثمان مصاب بجروح وكدمات متفرقه، أدم رجب جمال مصاب بجروح وكدمات متفرقة، علي محمد علي خليفة 23 سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة، علي محمد علي عبدالحميد 21 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، محمد رجب جمال مصاب بجروح وكدمات متفرقة، أحمد علي أحمد 27 سنة مصاب بجرح متهتك بالزراع اليمني، محمد علي سيد 18 سنة مصاب بجروح و كدمات متفرقة، صابرين محمد علي 35 سنة.
 
 
 

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