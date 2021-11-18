أخبار مصر: الأمير تشارلز يشيد بالدور المحورى لمصر تحت قيادة الرئيس السيسى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تفاصيل زيارة الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا وزوجته الأميرة كاميلا، لمصر، وإشادة الأمير تشارلز خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور المحورى لمصر تحت قيادة الرئيس.

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الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان الأمير تشارلز والأميرة كاميلا.. الرئيس يشيد بالزيارات الملكية البريطانية وما تمثله من علامات بارزة ويؤكد التضامن مع لندن عقب حادث ليفربول.. والأمير يثمن دور مصر المحورى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته".

زيارة تاريخية لولى العهد البريطانى والدوقة كاميلا.. دوقة كورنوال تزور عزبة خير الله وتستمع لتجارب نسائية وتزرع "شجرة".. تشارلز يستمع لشباب الحرفيين فى بيت الرزاز.. ورسام الأمير يستبق أمير ويلز فى زيارة الأزهر

زيارة تاريخية بدأها ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، تضمنت بخلاف لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى، زيارة للأزهر الشريف ومنطقة عزبة خير الله وبيت الرزاز.

السيدة انتصار السيسى: لقاء الأميرة كاميلا كان فرصة للحديث حول تمكين المرأة

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها باستقبال صاحبة السمو الملكي الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم، الخميس، بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في بلدهم الثاني مصر.

الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأهرامات وأبو الهول.. صور

زار الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا، منطقة الأهرامات وأبو الهول فى إطار زيارتهما لمصر، التى بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين، وكان فى استقبالهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، واصطحبهما فى جولة بالمنطقة.

البنك المركزى: 21.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 أشهر

صرح الدكتور عادل عبد العظيم-وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري ، بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعا بمعدل 11.6% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020).

التعليم تقرر إلغاء مأموريات العاملين بالوزارة وعودتهم للعمل بالمدارس لسد العجز

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء كافة المأموريات المفتوحة للعاملين بديوان الوزارة والعودة إلى مقار عملهم الأصلى "مدارسهم" للعمل فيها لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس، ويتم العمل بنظام مأمورية، وتجدد كل شهرين فى الحالات القصوى التى يحتاج العمل فيها لتخصص الموظف بعد العرض على نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على أن تشكل لجنة لإقرار المأمورية وبحث مدى احتياج تخصص المعلم القائم بالمأمورية مع بحث أحوال المعلمين المنتدبين للعمل بالوزارة والعرض على نائب وزير التربية والتعليم فى حالة التقدم بطلبات ندب جديدة.

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى "سيف - ­1"

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (سيف ­- 1)، والذى تجريه المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

"حياة كريمة" تعلن دعم متضررى طقس أسوان وتقديم تعويضات وترميم المنازل

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، وأعلنت عن كامل تضامنها مع أهالي أسوان، وذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا في كافة ربوع الجمهورية والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات.

الصحة: فحص مليون و148 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و148 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم.

البنك المركزى يوجه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل و الإنتاج.

التضامن: السبت آخر موعد لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن آخر موعد للتقدم لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات بعد غدا السبت، وأن من ضمن الشروط أن يكون عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة وحاصلة على مؤهل عالى أو متوسط حد أدنى، والرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة، وأن تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع، والحفاظ على السرية، وتُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية، ولديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون "العمد والمشايخ" قبل مناقشته × 4 معلومات

مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة المقدم لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، يهدف لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، و لمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي.

152 عاما على افتتاح المجرى الملاحى.. الفريق أسامة ربيع: عبور 1.4 مليون سفينة قناة السويس بقيمة 148.1 مليار دولار وحمولات 31.1 مليار طن منذ افتتاحها.. ويؤكد: إنهاء مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية فى 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى ذكرى افتتاح الخديوى إسماعيل لقناة السويس الذى مر عليه 152 عامًا على افتتاحها، إن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869 وحتى يومنا هذا عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31.1 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 24.8 مليار طن بين الشرق والغرب، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 152 عامًا ضمن منظومة حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن القناة تواصل تقديم خدماتها للعالم أجمع، ولم تتوقف حتى الآن بعد مرور 152 عامًا على افتتاحها.

تفاصيل ضبط ممرضة تبيع شهادات لقاح كورونا بـ100 جنيه فى أسيوط.. لايف

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بأسيوط بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وقسم أول أسيوط من ضبط ممرضة تقوم ببيع شهادات تطعيم كورونا بـ 100 جنيه، وقدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الدكتور أحمد سيد موسي مدير إدارة مكافحة العدوى، والذي أكد أن المعلومات الخاصة بالممرضة صحيحة، وتم القبض علي الممرضة بعد التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية في حالة تلبس، وتم استكمال الإجراءات القانونية حتي عرضها علي النيابة العامة، وصدور قرار بحبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

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حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، تكون ذروتها السبت والأحد ، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط توقعات بفرص أمطار غزيرة ورعدية باغلب أنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى.

اتحاد جدة يرفض مشاركة أحمد حجازي مع الفراعنة في كأس العرب

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