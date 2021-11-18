آلاف الإسبان يضطرون إلى تحويل سياراتهم لكهربائية قبل 2023 بسبب تغير المناخ

فاطمة شوقى

يضطر آلاف الإسبان إلى تغيير سياراتهم قبل انتهاء عام 2023 ، حيث ستتأثر المدن التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة بالقيود المفروضة على حركة المركبات الأكثر تلويثًا بموجب قانون تغير المناخ قبل نهاية عام 2023 ، والتي ستدفع الآلاف من الإسبان لتغيير السيارات، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة صدمة التنقل المستدام والآمن والمتصل في البيئات الحضرية والعاصمة لميزانيات الدولة لعام 2022 تتضمن من بين أهدافها إزالة الكربون من التنقل الحضري ونوعية الحياة في المدن ، بحيث تقتصر المناطق منخفضة الانبعاثات في المدن على حركة مرور المركبات الأكثر تلويثًا.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من ذلك هو تحويل الأساطيل من السيارات العادية إلى سيارات منخفضة الانبعاثات وتعزيز كهربة التنقل ، ودعم نشر البنى التحتية لإعادة الشحن كمفتاح لاعتماد السيارات الكهربائية.

وأشار موقع Idoneo في دراسة تم إجراؤها إلى أن العديد من المواطنين سيحتاجون إلى سيارة كهربائية حتى يتمكنوا من التنقل في مدينتهم وهو ما يعنى في كثير من الحالات تغيير سياراتهم الحالية إلى سيارة جديدة، مع هذا السيناريو ، أصبح التأجير بديلاً مستدامًا لمواجهة التحول البيئي ، حيث يراهن العديد من السائقين على السيارة الكهربائية بهذا الشكل ، نظرًا لانخفاض المخاطر وانخفاض الاستثمار الاقتصادي.

ويشير إلى أن "الترويج لمدينة مستدامة لن يكون له معنى بدون تقديم بدائل: يتم وضع الإيجار كخيار رئيسي لاقتناء سيارة كهربائية".

وأوضحت الصحيفة أن مجموعه من 149 مدينة إسبانية تضم أكثر من 50000 نسمة (وتشكل 53٪ من سكان البلاد) ، وهو رقم يرتفع إلى 416 إذا تم تضمين أولئك الذين يزيد عدد سكانهم عن 20000 نسمة ، والذي يمكن أن يشمل أيضًا هذا النوع من المناطق إذا كانت نوعية الهواء لديهم عادة ما تكون فقيرة.

تعد المناطق منخفضة الانبعاثات (LEZ) واحدة من أكثر الأدوات بعيدة المدى ضمن مجموعة الاستراتيجيات التي تشكل لوائح الوصول إلى المركبات الحضرية ، UVAR ، في مصطلحات الاتحاد الأوروبي. يتم تنفيذ مناطق LEZ على نطاق واسع في المدن الأوروبية للتحرك نحو استدامة أكبر في التنقل ، حيث أنها تطبق المعايير البيئية للوصول إلى المركبات ، والدوران واستراتيجيات التحكم في وقوف السيارات ، مما يؤثر بشكل مباشر على التنقل ، وخاصة المركبات الخاصة.