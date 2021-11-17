6 أطعمة ومشروبات قد تسبب عكرًا في البول.. منها اللحوم ومنتجات الألبان

كتبت - ميرفت رشاد

يعتبر البول مؤشرًا جيدًا جدًا على جودة النظام الغذائي، يمكن أن تؤدي زيادة تناول بعض المعادن في الطعام إلى تغيير اللون والرائحة والرواسب في البول، يحدث هذا في الغالب بسبب الجفاف أو عدوى المسالك البولية أو التهاب البروستاتا عند الذكور، أو حصوات الكلى أو فائض التغذية، يمكن أن تساعدك معرفة العوامل الغذائية المسببة في التخلص منها بحسب ما نشره موقع " timesofindia".

فيما يلي 6 أنواع من الأطعمة والمشروبات:

1 الأطعمة المالحة:

وتشمل هذه الأطعمة الرقائق المصنعة والأطعمة المعلبة واللحوم المعالجة، يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة مع عدم تناول كمية كافية من الماء إلى الجفاف وتعكر البول.

2 شراب الذرة عالي الفركتوز:

هذه المادة المضافة على ما يبدو غير ضارة تقريبًا لكل عنصر من المواد الغذائية المعبأة وخاصة المشروبات الغازية والحلويات عند تناولها بكميات كبيرة تؤدي إلى زيادة إنتاج حمض اليوريك، مما يؤدي إلى التعكر.

3 منتجات الألبان:

يؤدي الإفراط في تناول الحليب ومنتجات الألبان إلى زيادة الفوسفور في الجسم مما يؤدي إلى عكر البول، يتم تسريع هذا عندما يكون لدى الشخص مرض أساسي في الكلى.

4 اللحوم:

وتشمل اللحوم الحمراء والدواجن التي تفرز مرة أخرى الفوسفور الزائد الذي يتحد مع الملح الزائد على شكل لحوم مصنعة يسبب تعكرًا في البول.

5 المأكولات البحرية:

أنواع معينة من المأكولات البحرية مثل السردين والأنشوجة والمحار تحتوي على نسبة عالية من البيورينات التي تتحول إلى حمض البوليك مما يؤدي إلى تغير لون البول.

6 الكافيين:

الإفراط في تناول القهوة والشاي بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر مع الكافيين هو الذي يسبب فقدان الماء مما يؤدي إلى الجفاف، جميع الأطعمة والمشروبات المذكورة أعلاه لها آثار صحية مفيدة عند تناولها باعتدال، المفتاح يكمن في نظام غذائي متوازن مع ترطيب مناسب.