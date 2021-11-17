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وزير خارجية اليمن يشكر مصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية بشتى المجالات

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:41 م
وزير خارجية اليمن يشكر مصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية بشتى المجالات وزير خارجية اليمن يستقبل سفير مصر
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية، بالدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، حيث ناقشا معًا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية.

من جانبه، وجّه الوزير اليمني  - بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية - الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات وعلى مستوى التنسيق القائم بين البلدين، مشيدًا بالدورة التدريبية التي نظمتها مصر للكوادر الدبلوماسية اليمنية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثنائي بين البلدين.

 

 

 


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