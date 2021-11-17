مصرع مسن إثر سقوطه من شرفة منزله بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

لقى مُسن مصرعه، لسقوطه من شرفة منزله بالطابق الثانى، بمدينة دسوق فى كفر الشيخ ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقى القسم إشارة من شرطة النجدة، تفيد سقوط مسن من الطابق الثاني بمنزله أمام مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وانتقل الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، رفقة الرائد ماجد بشر، مفتش فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والنقيب أحمد يسري، معاون مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود جثة "سعد.ع.ي.د" 77 سنة، موظف بالمعاش.

وبسؤال نجله "محمد"، عامل، قرر أن والده كان يقف بشرفة الشقة بالطابق الثاني واختل توازنه مما أدى إلى سقوطه أرضًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الفحص الطبي على الجثة، وتبين إصابة المتوفي بكسور في الجمجمة، نتيجة السقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان.