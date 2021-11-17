اليوم السابع
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مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية ببنى سويف

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 08:59 م
مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية ببنى سويف صورة أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شقيقان مصرعهما، بمحافظة بني سويف،  مساء اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالطريق الدائري بمركز إهناسيا المدينة.
 
وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الدائري بمركز إهناسيا المدينة، إثر تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية، نتج عنه وفاة شخصين.
 
واستقبل مستشفى إهناسيا المركزي، رمضان حسين ابراهيم، 47 سنة، فلاح، وشقيقه دكروري 45 سنة، يقيمان قرية منشأة عبدالصمد بمركز إهناسيا، جثث هامدة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى.
 
 

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