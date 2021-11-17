فترة عدم استقرار وانخفاض حرارة وشبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 17 إلى الإثنين المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفى الصباح الباكر فى كافة الأنحاء.

- يوم الأربعاء 17 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا مطرزح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح.

أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة

- يوم الخميس 18 نوفمبر:

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة

- يوم الجمعة 19 نوفمبر:

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- يوم السبت 20 نوفمبر وحتى الإثنين:

اعتبارا من السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة ومخرجات النماذج العددية سيتم الإعلان عن تفاصيل كميات ومناطق الأمطار الأيام المقبلة.