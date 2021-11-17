عالم إيطالى يدعو لإعطاء جرعات معززة لكورونا بعد 5 أشهر من الجرعة الثانية

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أعرب عالم الفيروسات في جامعة ميلانو الإيطالية فابريتسيو بريلياسكو عن اعتقاده بضرورة تقييم إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 بعد 5 أشهر من الجرعة الثانية بدلاً من 6 أشهر، بناء على مسار الموجة الأخيرة للإصابات؛ إذ أن الجرعة المعززة "تضمن حماية أكبر" للأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن تصريحات عالم الفيروسات الإيطالي جاءت تعليقا على اقتراح أليسيو داماتو المسئول الإقليمي عن شئون الصحة في مقاطعة لاتسيو، أليسيو داماتو، والذي دعا إلى تغيير الاستراتيجية المتبعة للقاحات بسبب وجود حالات إصابة خطيرة أيضًا بين الذين تم تطعيمهم قبل ستة أشهر.

وقال بريلياسكو إنه من الواضح أنه يتعين تبني نظرة بعيدة المدى لشكل المستقبل، حيث أنه بعد نهاية هذه الموجة، سيكون التطعيم ضد كورونا مشابهًا للتطعيم ضد الإنفلونزا وبالتالي سيخصص للفئات الضعيفة.

قد أظهرت البيانات الإيطالية الخاصة بالوباء في الآونة الأخيرة إرتفاعا في الإصابات ولكن ليس بمستوى دول أوروبية أخرى.