ضبط 1500 عبوة مسكن ألم وفيتامينات منتهيهة الصلاحية فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 1500 عبوة مسكن ألم وفيتامينات منتهية الصلاحية داخل شركة أدوية بطنطا.

وكانت حملة تشكلت برئاسة وكيل وزاره التموين وجمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ، استهدفت شركة مستلزمات طبية بطنطا، وتم ضبط 1500 عبوة مسكن آلام وفيتامين "د" وتحاليل منتهية الصلاحية انتهاء 10/2020 4/2020 و 10/2020، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.