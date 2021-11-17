ضبط مديرى مصنعين بدون تراخيص خلال حملات بالقاهرة والإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع أحذية كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من مستلزمات تصنيع الأحذية مستخدماً خامات رديئة وعلامات تجارية مقلدة، غاشـاً بـذلك جمهـور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عثر بداخل المصنع المشار إليه على (600 حذاء منتج نهائى – 450 متر جلد إسكاى -500 نعل مقاسات مختلفة – 1200 بادج للعلامة التجارية لإحدى الشركات – 1000 رباط – 500 قالب خشب – 1000 كرتونة فارغة – 5 ماكينة حياكة – 2مكبس "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") .

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنـع بـدون تـرخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبحوزته (31860 عبوة سكر بدون بيانات تجارية "منتج نهائى" معدة للبيع – 35 كيلو جرام سكر "مستلزمات إنتاج" مجهول المصدر معد للتعبئة – 595 عبوة سكر زنة كيلو جرام غير مطابقة للمواصفات القياسية وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 70 جراما ومدون عليها بيانات تجارية وهمية "منتج نهائى معدة للبيع")، وذلك لقيامه بتعبئة السكر الحر بدون ترخيص من الجهات المختصة، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية.