اليوم السابع
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سقوط 7 عاطلين بحوزتهم هيروين وحشيش بالقليوبية والنيابة تحبسهم 4 أيام

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 02:00 م
سقوط 7 عاطلين بحوزتهم هيروين وحشيش بالقليوبية والنيابة تحبسهم 4 أيام حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب، وبحوزتهم 220 جراما من الهيروين المخدر، و370 جراما من مخدر الحشيش، و60 جراما من مخدر البودر، و237 قرص مخدرة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عن تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

الهيروين

الحشيش

مديرية امن القليوبية

القناطر الخيرية

شبرا الخيمة

الخصوص

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