تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وتعذيبها بدار السلام لـ21 ديسمبر المقبل

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام، لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبد الجواد.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقي بلاغاً بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل علي الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م» 27 سنة، وتبين وجود آثار تعذيب في جسدها ، بجانب وجود آثار لاصق علي فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويعمل سائق، وتم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتعذيب زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركاتها ووضع لاصق علي فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران وظل يعتدي بالضرب عليها حتى فارقت الحياة.