"الأوقاف" تجدد تحذيراتها للأئمة والعاملين بالمساجد من أخذ تبرعات نقدية.. صور

كتب على عبد الرحمن

جددت وزارة الأوقاف تحذيراتها للأئمة والعاملين فى المساجد من جمع أى تبرعات نقدية أو أخذ مبالغ من المصلين نظير خدمات حفظ الأحذية في الصناديق، حيث نشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى مجموعة تنبيهات على صور "إنفوجراف"، كما نشرتها على الصفحة الرسمية للوزارة، والوزير الدكتور محمد مختار جمعة، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أكد انتهاء مهلة رفع صناديق التبرعات من جميع المساجد الإثنين الماضى، وأن وجود أى صناديق تبرعات بالمساجد مخالفة مالية جسيمة وجمع مال خارج إطار القانون.

وحذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها بشدة من تلقى أية أموال على سبيل التبرع النقدى ، وقصر أى تبرعات على التبرع العينى أو الحسابات البنكية المخصصة لذلك، وهى:

1. حساب صندوق عمارة المساجد بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9) .

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى رقم(9/78899/450/9) .

وبالإضافة إلى الحسابات الرسمية لمجالس الإدارة المعتمدة وفق التعليمات الصادرة فى هذا الشأن، مع إثبات جميع التبرعات العينية من المستهلكات بسجل خاص لذلك بالمسجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التعليمات الصادرة من الوزارة فى قبول التبرعات من الأدوات والأشياء المعمرة غير المستهلكات وأهمهما الإضافة المخزنية الصحيحة للعهد الرسمية.

وأكدت الوزارة على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين أخذ موضوع رفع جميع الصناديق من المساجد بمنتهى الحسم والتأكد من عدم وجود أية صناديق تبرعات بالمساجد وسرعة إحالة أية مخالفة للتحقيق، مؤكدة أنه سيعد وجود أى صندوق بأى مسجد مخالفة جسيمة من كل من تقع فى نطاق مسئوليته المخالفة، وذلك ضبطا لعملية التبرعات ، وتحقيق أعلى درجات الشفافية بها.

كما نبهت الوزارة على جميع العاملين بالأوقاف من جهاز المتابعة والتفتيش وقيادات الوزارة والمديريات الإقليمية برفع جميع الصناديق أيا كانت الجهة التى تتبعها وتحرير محاضر جمع مال خارج إطار القانون لأى شخص يضع صندوقا فى محيط المسجد أو يقوم بعملية تسول داخل المسجد أو على أبوابه أو يحاول جمع المال بأى طريقة من الطرق داخل المسجد، حيث يقتصر التبرع على التبرع عبر الدفع غير النقدى على الحسابات البنكية المعتمدة دون سواها .