"الأزهر" يدين حادث ليفربول ويشدد على ضرورة التكاتف الدولى لمواجهة الإرهاب

كتب لؤى على

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، وذلك إثر انفجار سيارة كانت تُقِلُّ منفذ الحادث أمام مستشفى بمدينة ليفربول.

وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة في مواجهة كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مشددًا على ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة الإرهاب.

وكانت قد أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابى الذى وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، وذلك إثر انفجار سيارة كانت تقل منفذ الحادث أمام مستشفى بالمدينة.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً – بحسب بيان لوزارة الخارجية - على التضامن مع حكومة وشعب المملكة المتحدة في مواجهة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب. كما تعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت حيال ضرورة مكافحة تلك الظواهر البغيضة والعمل على استئصال جذورها وتجفيف منابعها.