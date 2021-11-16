فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعى ينجح فى استخراج لوح خشبى من جسد شاب

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبى من المستشفي الجامعى بسوهاج، فى استخراج لوح خشبي بطول متر ونصف اخترق جسد شاب يبلغ من العمر 32 سنة، نتيجة حادث سير، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، فى بيان له اليوم، أن المستشفي الجامعي استقبل أمس شاباً من إحدى قري مركز جرجا، يعمل سائق عربة كارو، وأثناء حادث سير للعربة اخترق لوح خشب جسد المصاب من الخلف.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أنه تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للمريض، وعلى الفور تعامل الفريق الطبي المكون من أطباء قسم جراحة التجميل والمسالك البولية والتخدير وطاقم التمريض، وتمكن من استخراج اللوح الخشبى من المصاب.

وأوضح الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفي وأستاذ جراحة التجميل واحد أعضاء الفريق الجراحي، أن اللوح الخشبي اخترق فخذ الشاب من الناحية اليمني، ماراً بكيس الصفن نافذاً إلى الناحية اليسري، حيث تمكن الفريق من إزالة الجسم الغريب واستكشاف الجرح، وقد خرج المريض من العمليات وهو فى وضع مستقر والحالة الآن محجوزة تحت الملاحظة والعلاج.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم من أطباء قسم التجميل وهم الدكتور أحمد جابر، والطبيب أسامة بكري، والطبيبة أيه عبدالموجود، وأطباء قسم جراحه المسالك الدكتور أحمد الشريف، والطبيب حسني فتح الله، والطبيب عماد مصطفي، والطبيب أحمد خلف السيد، ومن قسم التخدير الدكتورة إيمان كمال، والطبيبة مها حامد، والطبيبة جهاد أحمد، والطبيب زياد أحمد، والطبيبة ابتهال أحمد، والطبيب محمد أبوالسعود، ومن التمريض أسماء حسانين، ومحمد جمال.