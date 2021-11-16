زى النهاردة.. الجنايات تفض أحراز تضم أسلحة نارية بقضية "تنظيم الأجناد" الإرهابى

كتب إيهاب المهندس

زي النهارده من 6 سنوات، يوم 16 نوفمبر 2015، قضت جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الأحراز فى القضية المعروفة بـ"قضية "تنظيم الأجناد" الإرهابى.

وخلال تلك الجلسة فضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم جهاد ياسر وضمت "كاسات" حجامة و"لاب توب" داخل شنطة سوداء اللون، وتضمنت الأحراز الخاصة بالمتهم محمد عادل طبنجة حلوان 9 ملى وعدد 7 طلقات من ذات العيار.

وفيما ضمت الأحراز الخاصة بالمتهم سعيد سعد الدين حقيبة حديدية بداخلها أدوات تقطيع معادن، وحقيبة سوداء بداخلها "شنيور"، وضمت أحراز المتهم عبد الله السيد مظروف أصفر اللون بداخله هاتف محمول وفلاشة.

وهنا نوه دفاع المتهم قائلا: "كيف تعرض أحرازا لموكلى كانت من ضمن الأحراز التى عرضت فى الجزء الأول منذ فترة"، فرد ممثل النيابة العامة قائلا: "إن الأحراز استلمتها النيابة من المعمل الجنائى فى وقت متأخر وعقب وصولها تم إحضارها لهيئة المحكمة".

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.