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حبس تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالأزبكية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 07:07 م
حبس تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالأزبكية صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بالأزبكية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط 3 أشخاص عثر بحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية".

 

وبمواجهتهم، اعترف أحدهم بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى "بدون ترخيص" خارج نطاق السوق المصرفية، حيث تتولى الشركة تجميع المبالغ المالية من الأفراد والشركات، بقصد تسليمها لذويهم المقيمين بالبلاد، نظير مبلغ مالى يتحصل عليه، واقتصار دوره على تسليم المبالغ المالية المتفق عليها داخل البلاد.

 

كما أقر بتسليم المبالغ المالية المضبوطة بحوزة عميليه "المتهمان الآخران"، وبمواجهة الأخيرين أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تشكيل عصابى

اتجار العملة

داخل البلاد

قسم الازبكية

اخبار الحوادث

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