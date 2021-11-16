"تذكرتى" عن لقاء مصر والجابون: جاهزون.. وهناك تذاكر متبقية للحجز

قال منتصر النبراوى، رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتى إن الشركة جاهزة للقاء الغد الذى يجمع المنتخب الوطنى بنظيره الجابونى اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة حيث سيبدأ فتح البوابات فى هذا التوقيت ".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتى فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON أن جميع أعضاء فريق العمل جاهزون للقاء الغد لاستقبال المشجعين حتى وصولهم لأماكنهم".

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتى أنه لازالت هناك عدد من التذاكر لم يتم حجزها حتى الآن، قائلاً : لسه فيه تذاكر اللى عايز يقدر يخش يحجز أونلاين "، مشيراً إلى أن الشركة تلعب دوراً مهماً منذ كأس العالم فى روسيا 2018 وشاهدنا الترتيبات والمنظومة الحاكمة هناك، وأهمية “ FAN id " حيث كانت هناك بمثابة " باسبور " وعندما جاء كأس الأمم الأفريقية وكلفنا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بإعداد منظومة رياضية تليق بمصر وبينما استطاعت روسيا إعداد تلك المنظومة فى خلال سنوات استطعنا ترسيخها فى مصر فى 164 يوما فقط.

وواصل: قبل فكرة تذكرتى كانت التذاكر تباع عبر صوان خشب وصناديق خشب تحت الأرض وسوق سوداء واستطعنا القضاء عليها وقمنا بتأسيس مراكز مجهزة بالتكيفات والمقاعد.