اليوم السابع
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إصابة شخصين سقطت عليهما "بلكونة" شقة أثناء مرورهما بأحد شوارع الجيزة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:58 ص
إصابة شخصين سقطت عليهما "بلكونة" شقة أثناء مرورهما بأحد شوارع الجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصان في حادث سقوط بلكونة شقة عليهما بالقرب من ميدان الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط بلكونة شقة في عقار بالقرب من ميدان الجيزة صباح اليوم الثلاثاء.

بإجراء التحريات تبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين تصادف مرورهما بالشارع، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة العقار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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