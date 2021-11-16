إحالة المتهمين بقتل سائق توك توك فى المنيا لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات المنيا ، اليوم برئاسة المستشار حسن على حسن، والمستشارين محمد عبدالحميد قطب، وشريف حسني، وبحضور احمد مسعد، وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن، وعلي محمود، احمد سمير بإحالة المتهمين بقتل سائق توك توك إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم شنقا، لاتهامهم بقتل عبدالرحمن س م 12 سنة، سائق توك توك، وإلقاء جثمانه فى نهر النيل، بحجة المداعبة وبقصد سرقة التوك توك، ملك والد المجني عليه.

وحددت جلسة دور ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على كلا من ر .ر . م 21 سنة، عامل وشهرته "حنتوسة"، وك ع م 21 سنه’ وشهرته "ستوتة، مقيمان بني مزار، كما عاقبت المحكمة في ذات القضية والتي تحمل رقم 11589 لسنة 2021، جنايات بني مزار، والمقيدة برقم 387 لسنة 2021 ،شمال المنيا، والمتهم فيها، كلا من المتهم الثالث والرابع بالسجن وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية وبراءة المتهم الخامس.

كان المستشار ابو الوفا عيسي المحامي العام لنيابات شمال المنيا ، قد أحال المتهمين الخمس إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهم في 16 مارس الماضي، بقتل المجني عليه، عندما قاموا باستدراج المجني عليه أعلى كوبرى محطة المياه الجديدة المطلة على نهر النيل، وقام المتهم الأول والثاني بمسك ساقى وذراعى المجنى عليه، وراح يترنح جسده، إذ اسلم الطفل لهما بعدما أوهماه أن ذلك دربا من اللهو والمرح، فقذفاه بغتة فى مياه نهر النيل قاصدين من ذلك إزهاق روحة فغرق لافظا انفاسة الأخيرة، على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، بقصد سرقة التوتوك قيادة ملك والده.