أول مترو بالإسكندرية.. مساره 21 كيلو متر بتكلفة 1.5 مليار دولار

كتب رضا حبيشى

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، خطوات الإسراع فى إنشاء أول مترو فى الإسكندرية من خلال تطوير وتحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو.

ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع من خلال التقرير التالى:

1ـ سيكون مسار مترو الإسكندرية وسطى.

2ـ سيمتد مساره بطول 21.7 كم.

3- سيتم عزل المسار بالكامل بسور علوى كما الحال فى خطوط مترو الأنفاق.

4- التكلفة التقديرية للمشروع 1.5 مليار دولار.

5- مخطط يشمل المشروع 16 محطة مترو بطول المسار.

6- السرعة التصميمة للمشروع ستكون 80 كم/ س.

7- سيتم طرح تنفيذ المشروع لاختيار الشركة المنفذة عقب الانتهاء من إجراءات توفير التمويل المطلوب بالكامل.

8- المشروع سينقل 60 ألف راكب فى الساعة.

9- زمن تقاطر بين قطارات هذا المترو سيصل إلى 2.5 دقيقة.