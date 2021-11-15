لص القليوبية وجد ضالته فى سرقة شقق العجوزة ويكشف ملابسات سقوطه فى الحى الراقى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم ضبطه، لاتهامه بسرقة عدد من الشقق السكنية في العجوزة، بأسلوب كسر الكالون باستخدام أداة حديدية، حيث يرصد الشقة المستهدف سرقتها للتأكد من خلوها من المقيمين بها، خاصة العقارات التي لا يتولى تأمينها حارس عقار أو فرد أمن، ثم يكسر كالون الباب، ويستولى على المتعلقات الثمينة، من مبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة إلكترونية، ومبالغ مالية.

وقال المتهم أنه رغم إقامته بمحافظة القليوبية، إلا أنه يستهدف سرقة الشقق بالعجوزة، لكون المنطقة راقية، وحصيلة سرقاته ثمينة، وكشف عن هوية عاطل يبيع المسروقات له، وأرشد عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية)، بارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.