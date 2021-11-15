اليوم السابع
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فحص مستشفيات وعيادات لكشف هوية والدة طفل تم العثور على جثته بالهرم

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 06:20 م
فحص مستشفيات وعيادات لكشف هوية والدة طفل تم العثور على جثته بالهرم قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من المستشفيات والعيادات الخاصة بالنساء والتوليد، في محاولة لكشف هوية والدة طفل حديث الولادة تم العثور على جثته ملقاة وسط القمامة بمنطقة الهرم، واحتمالية إجراء عملية الوضع بها، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة،  والاستماع لأقوال شهود العيان.

وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام عقب مناظرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل وسط القمامة بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة، وتبين أن الجثة لطفل رضيع لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة،  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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