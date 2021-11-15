زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث شغب عين شمس" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 15 نوفمبر 2017، محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث عنف عين شمس، والتى وقعت فى فبراير من عام 2014، للحكم.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب، التى شهدتها منطقة عين شمس فى فبراير من عام 2014.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.