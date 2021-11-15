تجديد حبس 3 أشخاص تنمروا على عامل داخل سيارة وصوروه فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة لقسم ثان سوهاج، بإشراف المحامي العام، تجديد حبس 3 أشخاص يقيمون بدائرة القسم خمسة عشر يوما، لقيامهم بالتنمر عليه والسخرية منه وتصويره بأحد الهواتف المحمولة حال استقلالهم إحدى السيارات الأجرة دائرة القسم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد تقدم عامل ببلاغ ضد 3 أشخاص اتهمهم فيه بالتنمر وتصويره أثناء تواجدهم داخل سيارة أجرة.

وعلى الفور تم عرض البلاغ على اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميدعلى العمارى رئيس مباحث المديرية، والذى كلف بسرعة التحرى عن الواقعة وضبط المتهمين محل البلاغ وتمكن المقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج وضبط مرتكبى واقعة التنمر على أحد الأشخاص بسوهاج.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج ، بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بذات الناحية لقيامهم بالتنمر عليه والسخرية منه وتصويره بأحد الهواتف المحمولة حال إستقلالهم إحدى السيارات الأجرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على سبيل السخرية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وعقب إنتهاء مدة الحبس الأولى تم تجديد حبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم فى الميعاد القانونى.