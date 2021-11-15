تجديد حبس ميكانيكى بتهمة قتل شاب طعنا بسكين بسبب خلافات بينهما في عين شمس

كانت النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى الدمرداش يفيد بوصول شاب 18 سنة، مقيم بدائرة القسم، جثة هامده بسبب إصابته بطعنة نافذة لأستخدام "مفك" بمنطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمحل سكنه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وميكانيكى بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بأستخدام مفك فى منطقة الصدر فسقط الضحية على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.