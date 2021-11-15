أخبار مصر.. "النواب" يوافق نهائيا على قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، وذلك بعد حسم الجدل المثار حول المادة (17) فضلا عن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولي إصدار من القانون المشار إليه.

الأوقاف: انتهاء مهلة رفع صناديق التبرعات بالمساجد وتحذير للعاملين من جمع أى أموال

أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، انتهاء مهلة رفع صناديق التبرعات من جميع المساجد اليوم الإثنين، وأن وجود أي صناديق تبرعات بالمساجد مخالفة مالية جسيمة وجمع مال خارج إطار القانون

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق لنهاية الأسبوع ونصائح للسائقين بتوخى الحذر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، بشبورة كثيفة على الطرق خاصة فى الصباح الباكر، حيث تؤثر الشبورة على الرؤية الأفقية.

الصحة: استقبلنا 73 مليون جرعة من 8 أنواع لقاحات ضد كورونا حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بتوفير اللقاحات التى يتم توفيرها من الخارج مستمرة، مشيرا إلى أن مصر يتوفر لديها 8 أنواع من اللقاحات حتى الآن وتابع: اللقاحات آمنة ومعتمدة وفعالة ونصح جميع المواطنين بالتسجيل والحصول على اللقاح .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أن الوزارة استقبلت 73 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن وجميعها دخلت المخازن ويتم حفضها وفقا لمعايير قياسية مضيفا أن اللقاحات تصرف مجانا للمصريين والأجانب .

أحياء القاهرة تطبق قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.. صور وفيديو

شهدت دواوين أحياء محافظة القاهرة، تطبيق قرار رئيس الوزراء بمنع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، مع إظهار كارت التطعيم أو ما يثبت تلقى اللقاح.

الأهلي يحصل على توقيع محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز

كشف مصدر لليوم السابع أن هناك جلسة جمعت محمد حمدى ظهير أيسر نادى بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، خلال الأيام الماضية، مع أحد المسئولين الكبار فى الأهلي، شهدت توقيع الأخير على عقد مبدئى مع الفريق الأحمر، خاصة أنه يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل مجاناً لانتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

بعد خروج جنوب أفريقيا.. 5 عمالقة مهددون بالإقصاء من تصفيات كأس العالم

اقترب سباق التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 من الحسم بعدما تأهلت 6 منتخبات إلى المرحلة الأخيرة وتبقت 4 مقاعد لإكمال الـ10 منتخبات فى المرحلة الأخيرة، والتى سيتم فيها إجراء قرعة لإقامة 5 مواجهات يتأهل الفائز منها إلى كأس العالم 2022 مباشرة.

منتخب جنوب أفريقيا يودع التصفيات

ووصل إجمالي عدد الفرق التي تأهلت إلى المرحلة الحاسمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الى 6 منتخبات، هي: "المغرب، السنغال، مالى، مصر، وغانا والكونغو الديمقراطية، ويتبقى 4 مقاعد قد تسفر عن إقصاء واحد من 5 عمالقة، وهم تونس والجزائر ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار.

مستشار الرئيس للصحة: جميع لقاحات كورونا المتاحة فى العالم متوفرة داخل مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الدولة المصرية تهدف إلى حصول 40 مليون مواطن على اللقاح قبل نهاية العام الجارى.. جميع اللقاحات المتاحة فى العالم متوفرة فى مصر وفق خطة قومية.. جميع اللقاحات متاحة حاليا فى مصر ولدينا حاليا ما بين 72 -75 مليون جرعة.. وهناك تسهيلات شديدة فى الحصول على اللقاح.. ولا يحتاج المواطن إلى التسجيل المسبق ويحصل على اللقاح مباشرة من خلال الرقم القومى.

الصحة تبدأ تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفارالمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه تم البدء في تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا للوزارة علي أن يتم توجيههم إلى أقرب مركز للتطعيم والحصول علي الشهادة الخاصة باثبات التلقيح .

واتساب يختبر ميزة إخفاء آخر ظهور لأشخاص محددين.. اعرف إزاي

يتيح تطبيق "واتساب" المزيد من الخيارات للمستخدمين بشأن خصوصيتهم وحمايتهم من الأشخاص المتطفلين والمزعجين، حيث طرح "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" فيس بوك سابقا إصدار تجريبي عام جديد يحدد من الذي يمكنه رؤية أمور خاصة، هي: صور "البروفايل"، وآخر ظهور، بالإضافة إلى صفحة المعلومات العامة "About"، وفقا لما كشف عنه موقع "وابيتا إنفو".

حماية المستهلك يشن حملات على معارض السيارات للتأكد من الإعلان عن الأسعار

يشن جهاز حماية المستهلك اليوم الإثنين، حملات رقابية على شركات ومعارض السيارات للتأكد من التزامهم بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية.

ويتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملًا للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي" النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات " على أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامى للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه ومن يخالف ذلك سيتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه ويتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل"