أخبار مصر.. الرئيس السيسى يثمن العلاقات مع روسيا المكللة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسى علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، والتي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتى فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

بوتين: جهود الرئيس السيسى عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات بالمنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة ، حيث عبر الرئيس الروسي عن تقديره للجهود الشخصية للرئيس السيسى في هذا الإطار، والتي عززت المسارات السياسية لتسوية الازمات بالمنطقة ، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين.

مجلس النواب يوافق على قانون المالية الموحد فى المجموع

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.

طقس الغد.. أمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة مساء والصغرى بالعاصمة 18 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية، وأمطار خفيفة مساء غدا وحتى صباح الأربعاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

منتدى شباب العالم يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة فى النسخة الرابعة بدءا من اليوم

أعلنت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى النسخة الرابعة للمنتدى بداية من اليوم، للشباب من داخل وخارج مصر، وذلك على موقع المنتدى.

وأضافت :" جهزنا خطة محكمة لضمان سلامة جميع المشاركين و يشترط على الراغبين فى المشاركة الحصول على لقاح كورونا، وضعنا خطة وقائية طوال فترة المنتدى".

الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، ولتعزيز جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

بيراميدز لليوم السابع: لن نقف فى طريق احتراف رمضان صبحى بنهاية الموسم

أكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز عدم وصول أى عرض خارجى لضم رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات لليوم السابع، أن الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة إيهاب جلال، طلب عدم رحيل رمضان صبحى فى انتقالات شهر يناير المقبل، والحفاظ على القوام الأساسى للفريق فى هذا التوقيت، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بيراميدز لن يقف فى طريق عودة اللاعب للاحتراف فى نهاية الموسم الحالى إذا تلقى عرضَا مغريًا ويرغب رمضان فى تكرار التجربة.

الشرطة البريطانية تعلن حادث "ليفربول" إرهابيا وتؤكد: الدافع ليس معروفا بعد

أكدت الشرطة البريطانية أن انفجار سيارة أجرة ليفربول كان حادثًا إرهابيًا، لكن الدافع "لم يُفهم بعد"، وفقا لشبكة "أى تى فى" البريطانية. كما ألقت القبض على شخص رابع فى إطار التحقيقات حول حادث الانفجار.

اتفاق مصري - أوروبى على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الداخلية "إيلفا يوهانسون" بمقر وزارة الخارجية، وذلك للتباحُث حول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة ولاسيما فى ضوء الأهمية التى تحظى بها مصر كدولة مقصد ومعبر ومصدر للهجرة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية وذلك على ضوء احتياج السوق الأوروبى للعمالة المصرية الماهرة.

وزير المالية: 1.108 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات في حساب ختامي موازنة 20/21

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالى الإيرادات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، هو تريليون و108.6 مليار جنيه.

المتحف المصرى الكبير يستقبل 52قطعة أثرية ضخمة و16قطعة من كنوز الملك توت.. صور

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن المتحف استقبل 68 قطة أثرية من بينها 16 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون. تتكون من مجموعة متميزة من الأواني المصنوعة من الألباستر و التي يتم الآن تثبيتها داخل الفتارين الخاصة بها بقاعة الملك توت عنخ آمون، وفقاً لسيناريو العرض المقرر مسبقاً.

زواج بالمراسلة.. بريطانية تتزوج أمريكى عبر الإنترنت دون أن تقابله أبدًا

التقت آيس، البالغة من العمر 26 عامًا بزوجها دارين البالغ من العمر، 24 عامًا، عبر الإنترنت أثناء فترة الوباء.

وبدأ الاثنان فى التحدث مع بعضهما البعض كأصدقاء في يوليو 2020، لكنهما سرعان ماتحولت علاقتهما إلى حب، وفي 21 مايو 2021 فاجأ دارين آيس بطلب الزواج منها.

واتخذ الثنائى قرار الزواج خلال لقائهما عبر تطبيق" Zoom "، وأقاما حفل قانوني تم تنظيمه في ولاية يوتا، في 19 أغسطس من هذا العام، أصبحت آيس ودارين رسميًا زوجين، بدعم من عدد صغير من الأصدقاء والعائلة عبر مكالمة فيديو.