أخبار الاقتصاد اليوم.. إنشاء خط غاز بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعب يوميا

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى، وأبرزها وضع حقل غاز بحار شمال غرب على الإنتاج، بمعدل أولى ١٥ مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تم استعراض مشروعات جارى تنفيذها لزيادة ودعم إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

البترول: إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعب غاز يوميا

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من المشروعات البترولية بمنطقتى خليج السويس ورأس غارب بالبحر الأحمر، والتي شملت التسهيلات الإنتاجية الجديدة لشركتى جابكو والعامة للبترول لمتابعة برامج العمل وخطط التطوير لزيادة معدلات الإنتاج ودعم حجم الاحتياطيات من البترول والغاز.

وخلال الجولة، أكد الملا على أهمية الاستمرار فى دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار فى زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار، ما يؤدى إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية والاستفادة المثلى من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط انابيب ومستودعات تخزين والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات العاملة بالمنطقة فى هذا الشأن.

ووجه الملا باستغلال الإمكانيات المتاحة فى ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة .

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلي شرح من المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول حول زيادة معدلات الإنتاج الحالية للشركة لأرقام غير مسبوقة ، حيث اوضح أن إنتاج الشركة الحالى يبلغ حوالى ٧٤ الف برميل زيت مكافئ يومياً نتيجة تكثيف انشطة البحث والتنقيب بجانب تنمية الحقول وزيادة الاستثمارات لزيادة نشاط الحفر والاستكشاف ، بالإضافة إلى إجراءات تحسين اداء الحقول المتقادمة وتطوير البنية التحتية وتحسينات الإنتاج ، وأضاف أنه تم وضع حقل غاز بحار شمال غرب على الإنتاج بمعدل اولى ١٥ مليون قدم مكعب غاز يومياً ، كما استعرض مشروعات الشركة الجارى تنفيذها لزيادة ودعم إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعي ، أهمها مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئياً لمعالجة ٥٠ الف برميل يومياً واستيعاب الزيادة المتوقعة والذي تقوم بتفيذه شركتى انبي وبتروجت، وكذلك مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج المبكر ومد خطوط بحرية لحقول جنوب شرق الحمد و HH2 و GG2 بمنطقة خليج السويس بالصحراء الشرقية ، واضاف إنه تم البدء في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع ١٥ مليون قدم مكعب غاز يومياً وانشاء خط الشحن ابو سنان – الحمرا بطول ١٧٠ كم ، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى للوصول إلى التوافق الكامل مع قانون حماية البيئة.

التخطيط: 65.3 مليار جنيه استثمارات لقطاع التعليم و28.5 مليار للتعليم العالى فى 21/22

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الكلية ومستهدفات ومؤشرات خطة عام 2021/2022 فيما يخص قطاعى التعليم ما قبل الجامعى والفنى والتعليم العالى والبحث العلمي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعليم يعد المدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى مختلف مناحى الحياة.

وأكدت السعيد أن الدول كافة تركز فى خططها التنموية على إبراز دور التعليم فى بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولى اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته، موضحه أن هذا ما يجسده التحسن المطرد فى مركز مصر فى مؤشرات وأدلة التنمية البشرية، مسجلا 707 درجة وفقًا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2020

"الغرف التجارية": الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتعديل أسعار البنزين على السلع

تلقي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تقريرا من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تأثير تعديل أسعار البنزين علي أسعار السلع بالسوق في ظل ثبات سعر السولار، منها تقرير شعبة المواد الغذائية برئاسة عمرو حامد، وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبد العزيز السيد، وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة الذي رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة، وتقرير شعبة الأسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة ".

وقال التقرير إن السوق يشهدا استقرار ملحوظا في القطاعات المختلفة مع توافر كافة السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقا لآليات العرض والطلب التي تحكم أسعار السلع بالسوق.

ولفت التقرير إلى أن معظم السلع تعتمد في نقلها وتداولها بالسوق علي السيارات التي تعمل بالسولار المستقر سعره وبالتالي لا يوجد آى تأثير علي اسعار السلع بالسوق.

وطمأن التقرير المواطنين علي توافر كافة السلع وتنوع منافذ بيعها مع ثبات أسعارها عند نفس المعدلات الطبيعية المتداولة بالسوق.

"الاتصالات" تستكمل تغطية الطرق الاستراتيجية بخدمات المحمول بتكلفة 324 مليون جنيه

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إجراءات تغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول، وذلك عن طريق طرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول، بتكلفة 324 مليون جنيه، بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات والبدء في تشغيل الخدمات ببداية عام 2022، وسيقوم الجهاز بتمويل إنشاء محطات التغطية من خلال صندوق الخدمة الشاملة وهو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية، ويأتي هذا في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ويأتي ضمن المشروع القومي لتغطية الطرق الرئيسية بخدمات التليفون المحمول وتوفير خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية.

%7.7 زيادة في قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2020 / 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمــى للبريــد، الــذى يوافـــق 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق هذا تاريـخ تأسيــس الاتحـــاد البريدى العالمى الذى أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدى الرئيسى للتعاون بين القطاعات البريدية فى سائر الدول، ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولى ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو فى الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار " الابتكار والتكامل والاندماج ".

أهم المؤشرات بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7.7 ٪.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.4 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9٪، وبلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 142.3 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 136.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.