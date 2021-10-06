المفرج عنهم من السجون: شكرا للرئيس السيسي فرحنا يوم النصر ..فيديو

كتب محمود عبد الراضي

قدم المفرج عنهم من السجون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره بالعفو عن بقية العقوبة الخاصة بهم بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدين أنهم تعلموا الدرس ولن يعودوا للجريمة مرة أخرى.

وقال السجناء :"لقد منحنا الرئيس السيسي فرصة جديدة لبدء حياة جديدة دون جرائم، وفرصة للم شمل الأسر".

وأفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3886 من السجناء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ48 لنصر أكتوبر المجيد.

وقام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3886) سجينا.

يأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.