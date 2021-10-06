الرئيس السيسى: هنفضل ننمى ونبنى ونعمر فى كل مصر.. وبكرة تشوفوا عطاء ربنا

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تبذل جهودها من أجل البناء والتنمية، متابعا: "بتكلم بكل تواضع.. الدولة المصرية حكومة ومسئولين تبذل أقصى جهد في ظروف استثنائية مش علينا بس.. علي العالم كله.. وبنقول هنفضل ننمى ونبنى ونعمر في كل حتة فيكى يا مصر.. و مصر تستحق كده".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة "حرب أكتوبر.. العبور إلى المستقبل": "فيه تحديات وصعاب.. بفضل الله سبحانه وتعالى هنتجاوزها.. وبكرة تشوفوا عطاء ربنا لبلدنا.. وهتشوفوه علشان هو ربنا من فضلك يارب".

وتابع الرئيس السيسى فى نهاية كلمته: "شكرا وكل سنة وانتم طيبين.. دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".