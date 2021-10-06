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"الإفتاء": الأحاديث الواردة فى فضل الجيش المصرى صحيحة.. ولا عبرة بمن يطعن فيها

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 02:30 م
"الإفتاء": الأحاديث الواردة فى فضل الجيش المصرى صحيحة.. ولا عبرة بمن يطعن فيها دار الافتاء
كتب لؤى على

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بمناسبة الذكرى الـ 48 على انتصار حرب أكتوبر المجيدة، نشرت دار الافتاء فتوى حول صحة أحاديث نبوية وردت فى فضل الجيش المصرى ، حيث جاء السؤال كالآتى:
 
برجاء التكرم بإفادتنا عن مدى صحة هذه الأحاديث الشريفة:
1- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».
2- «إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله».
3- «إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة».
المطلوب: حكم صحة الأحاديث معتمدة من حضرتكم، ومرفق طيه الطلب المقدم منا.. ولكم جزيل الشكر.
 
وجاء رد الدار موقعا من الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية كالآتى:
 
الأحاديث المذكورة في السؤال صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه؛ لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها، ولأنها واردة في الفضائل والأخبار، ولاتفاق المحدثين على أن أحاديث الفضائل يكتفى فيها بأقل شروط القبول في الرواية وتكون عندهم مقبولةً حسنة؛ لأنها لا يترتب عليها شيء من الأحكام، وقد وردت هذه الأحاديث بأكثر ألفاظها في خطبة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهي خطبة ثابتة مقبولة صحيحة بشواهدها، رواها أهل مصر وقبلوها، ولم يتسلط عليها بالإنكار أو التضعيف أحدٌ يُنسَب إلى العلم في قديم الدهر أو حديثه، ولا عبرة بمن يردُّها أو يطعن فيها هوًى أو جهلًا.

حرب اكتوبر

دار الافتاء

شوقى علام

الجيش المصرى

فضل الجيش المصرى

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