اليوم السابع
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تزامنا مع احتفالات أكتوبر المجيدة..

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 03:49 م
وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى الفريق أول محمد زكى _ وزير الدفاع
كتب زكى القاضى

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أناب الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحه

حرب اكتوبر

النصب التذكارى

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