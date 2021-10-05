الطقس الثلاثاء فى مصر.. طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء،





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 29درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 27درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 26درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 26درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 27درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 26درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 29درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 28درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 28درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 28درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 30درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 31درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 30درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 30درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 31درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 33درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 33درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 32درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 30درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 30