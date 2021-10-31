وفاة مصاب بحادث تصادم سيارة واحتراقها بطريق شبرا بنها الحر

القليوبية إبراهيم سالم

لقي الشخص المصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي واحتراقها على الطريق الحر بنها - شبرا، بالقرب من قرية الشموت مركز بنها، مصرعه متأثرًا بإصابته، وذلك بعد مصرع قائد السيارة، وأمرت النيابة بمناظرة الجثتين والتصريح بدفنهما.

فيما عادت حركة الطريق الحر بنها شبرا إلى حالتها العادية بعد رفع آثار الحادث وتجنيب السيارة التي اشتعلت بسبب السرعة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر والذى توفي الآن حيث تمكنت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية من السيطرة على الموقف وأمرت النيابة بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث.

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع حادث سيارة ملاكي على الطريق الحر واشتعال النيران فيها ووجود متوفى ومصاب.

انتقلت قوات الإدارة العامة للمرور ومركز شرطة بنها والإسعاف والحماية المدنية وجرى السيطرة على الموقف واستخراج جثة السائق بينما أصيب الراكب الآخر - توفي لاحقا - وجرى نقله للمستشفى.

تمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة للطريق وتجنيب السيارة لمنع التكدس على الطريق وتوقفه بعد تعطل فترة من الوقت بسبب الحادث وجاري فحص الحادث وتحديد أسبابه وملابساته.