نفذوا 10 جرائم.. تفاصيل مثيرة في اعترافات عصابة سرقة السيارات بالسلام

كتب أحمد حسنى

كشفت تحقيقات نيابة السلام عن اعترافات مُثيرة لتشكيل عصابى، تخصص في سرقة المساكن والدراجات النارية بمدينة السلام، وكانت النيابة قد أمرت بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستكمال التحريات حول الواقعة.

واعترف المتهمون بارتكاب وقائع السرقة بشكل تفصيلى، وأقروا قيامهم بتنفيذ 10 جرائم سرقة سيارات ودراجات بخارية بأسلوب توصيل الأسلاك والمغافلة، كما أرشدوا عما تبقى من مسروقات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والدراجات النارية في مدينة السلام، وإعادة جميع المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة المستولى عليها بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وأقر بإرتكاب حادث سرقة دراجة نارية أخرى و(10) حوادث سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمساعدة 2 أخرين.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية" ، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط بندقية رش، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموه بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.