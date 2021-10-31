اليوم السابع
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الأحد، 31 أكتوبر 2021 02:36 م
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محمد مجاهد يتنازل عن دعوى وقف نتيجة انتخابات "سموحة"

الأحد، 31 أكتوبر 2021 02:35 م
محمد مجاهد يتنازل عن دعوى وقف نتيجة انتخابات "سموحة" مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، بإثبات ترك الخصومة في الدعوي المقامة من سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة، والتي طالب فيها بوقـف تنفيـذ قـرار الجهـة الإداريـة ( وزارة الشباب والرياضـة، ومديرية الشباب والرياضـة بالأسكندرية، واللجنـة الأوليمبيـة ) بـإعلان نتيجـة إنتخابـات نـادي سموحة الرياضي والاجتماعي، ووقـف تنفيـذ إعتمـاد تلك النتيجـة لـبطلان الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية لنـادي سموحة الرياضي والاجتماعي يـوم 29 اكتوبر 2021.
 
وحضر اليوم سيد بحيري المحام وأقر بتنازل محمد مجاهد عن الخصومة واقر في الجلسة بترك الخصومة في الدعوي.

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