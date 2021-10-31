كبيرة مستشارى الصحة العالمية تعلن تقدير المنظمه "لحياة كريمه" وتؤكد على دعمها

كتب : هند المغربي - علي عبد الرحمن

أشادت كبير مستشاري النوع الاجتماعي والشباب للمدير العام بمنظمة الصحة العالمية، ديا سامينارسي، في تصريحات خاصة لليوم السابع، ببرنامج حياة كريمه ودوره في تنميه المدن والمتماشي مع أهداف التنميه المستدامة مؤكده علي دعم منظمه الصحة العالمية من خلال مكتبها في مصر الذي تقوده دكتورة نعيمه القصير إلي هذة المبادرة، التي تهتم بالصحه وتمكن الدور الشبابي في التنميه المستدامة.

وأضافت المسؤولة الأممية التي جاءت خصيصا من جنيف، للمشاركه في المؤتمر العالمي للمدن، أن هذا الاحتفال باليوم العالمي للمدن جاء في وقته لما كان من تأثر العالم أجمع بالفيروس، لافتة إلي أهمية الاحتفالية للتذكير والتأكيد على إعادة تقييم حياتنا والمدن التي نعيش فيها، وأوضحت: لدينا مكتب في مصر برعاية ملتزمين مع مصر بدعمها لمساعدة تكيف المدن وتحقيق التنميه المستدامة ولفتت إلي اهميه الابتكار في دعم تنميه المدن وأهداف التنميه المستدامة.

واكدت المسؤولة بالصحة العالمية علي تقديرها الكبير لجهود الحكوميه المصرية في برنامج حياة كريمة، ومنظمه الصحه العالميه تدعم بقوة المجهودات خلال المبادرة وخاصة دور الشباب في دعم الصحه والتنميه المستدامة في المدن.

جاء ذلك علي هامش احتفاليه اليوم العالمي للمدن التي استضافتها محافظة الأقصر على مدار يومين بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث، الذى حضره وفود من عدة دول تضم مسئولين ووزراء ومحافظين وعُمد من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ميمونة محمد شريف - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والبنك الدولى ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى وبعض السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة.